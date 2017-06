Mindst 11 dræbt ved massiv fangeflugt i Congo

Over 930 indsatte er stukket af fra fængslet.

Mindst 11 mennesker er dræbt under et angreb på et fængsel i Den Demokratiske Republik Congo søndag.

- Af de 966 indsatte, der var i fængslet, er der stadig 30 tilbage. Det betyder, at over 930 fanger er stukket af, siger guvernør Julien Paluku.

Otte af de dræbte er fængselsbetjente, tilføjer han.

Tungt bevæbnede mænd stormede fængslet i byen Beni. Det udløste en ildkamp mellem sikkerhedsstyrker og militante, fortæller guvernøren.

Det er endnu uklart, hvem der står bag angrebet. Flere forskellige militser opererer i området.

En af dem er Allierede Demokratiske Styrker (ADF), som har mange af sine medlemmer siddende i fængslet i Beni. Gruppen har flere gange truet med at befri sine medlemmer, skriver nyhedsbureauet AP.

ADF menes at have dræbt over 1000 mennesker i det østlige DRCongo siden oktober 2014.

Det er mindst fjerde gang på en måned, at det lykkes fanger at flygte fra et fængsel i DRCongo.

I maj stak omkring 4000 fanger af fra et sikret fængsel i hovedstaden Kinshasa.

De mange fangeflugter understreger den øgede usikkerhed der har præget landet, siden præsident Joseph Kabila afviste at træde tilbage fra posten i december, hvor hans embedsperiode udløb.

Myndighederne har nu indført udgangsforbud i Beni og de omkringliggende regioner.