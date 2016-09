Den årlige muslimske pilgrimsfærd til Mekka i Saudi-Arabien begynder fredag og fortsætter til 14. september. Der ventes to millioner pilgrimme fra hele verden til Mekka, der er islams helligste by.

Millioner af muslimer begynder deres pilgrimsfærd

Mekka tager imod omkring to millioner muslimer, der kommer til den saudiarabiske by på pilgrimsfærd, haj.

Fredag begynder den fem dage lange pilgrimsfærd, haj, og nu tager myndighederne moderne teknik i brug for at kontrollere de anslået to millioner pilgrimme.

Myndighederne i Saudi-Arabien har lagt hovederne i blød for at hindre, at tragedien fra 2015 gentager sig under den årlige pilgrimsfærd til islams helligste by, Mekka.

Der opsættes flere overvågningskameraer, og desuden får pilgrimmene elektroniske armbånd.

Nyhedsbureauet Reuters noterer, at en officiel undersøgelse af katastrofen i fjor stadig ikke er offentliggjort, men tidligere har myndighederne givet pilgrimme skylden for, at det gik galt.

Officielt var dødstallet 769, men lande, der havde statsborgere blandt de omkomne, har også offentliggjort dødstal. Tilsammen viser de tal, at flere end 2000 mennesker omkom.

Årsagen til katastrofen var ifølge saudiaraberne, at nogle pilgrimme ikke rettede sig efter instrukser. Det førte til, at menneskemasser blev ført mod hinanden uden at kunne komme væk og trampede hinanden til døde.

Nu har saudiaraberne øvet sig i at styre store mængder mennesker.

Lokale embedsmænd siger, at sikkerhedsfolk, forskellige embedsmænd og sygehjælpere har gennemført øvelser som forberedelse til pilgrimsfærden.

Myndighederne har også været i kontakt med de muslimske samfund i de lande, der sender pilgrimme til Mekka. Det er sket i et forsøg på at få pilgrimmene til at forstå, at de skal rette ind efter de retningslinjer, der er på stedet.

Der har igennem årene været flere store ulykker under pilgrimsfærden, men ulykken i 2015 var den værste siden 1990.

De fleste gange er det gået galt ved det sted, der hedder Jamarat. Her kommer pilgrimmene for symbolsk at kaste sten på Djævelen.

Nu er der etableret elektroniske stier og porte, der kan lukkes og åbnes. Det skal hindre, at de mange mennesker ledes mod hinanden.

Og via de elektroniske armbånd kan myndighederne følge med i, hvor pilgrimmene befinder sig. Håbet er, at overvågningen kan medvirke til at opdage problemer i tide.