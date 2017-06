Milliardbesparelse får Ford til at flytte fabrik til Kina

To forhold ligger til grund for beslutningen.

Salget af små biler er kraftigt nedadgående i USA, og desuden vil en flytning til Kina give besparelser på én milliard dollar. Det svarer til 6,7 milliarder kroner.

Den anden del af besparelsen skyldes, at Ford samtidig dropper en plan om at producere Ford Focus i Mexico.

USA's præsident, Donald Trump, har kritiseret Ford for at producere biler uden for landets grænser. Han har blandt andet truet med at indføre en told på 35 procent på biler, der produceres i Mexico og eksporteres til USA.

Ford forsikrer dog, at beslutningen ikke vil koste amerikanske job. Den fabrik i Detroit, som i øjeblikket laver Focus, vil fra slutningen af næste år i stedet skulle stå få produktionen af to andre mærker.

Bilgiganten annoncerer samtidig investeringer på 900 millioner dollar i dets Kentucky Truck Plant i Louisville. Fabrikken skal opgraderes til at kunne producere to SUV-mærker. Investeringen vil sikre 1000 arbejdspladser på fabrikken.

Trump har ikke reageret på meldingen fra Ford.

Hans talsmand, Sean Spicer, blev tirsdag spurgt, om præsidenten har planer om at gå hårdere til bilfabrikanter, der forlader USA. Han svarede, at Trump ønsker at sænke selskabsskatterne og reformere skattereglerne, så virksomheder vil vælge at "komme tilbage til USA".

Ford producerer allerede Focus i Kina, men kun til det lokale marked. Selskabet vil også fastholde sin produktion af Ford Focus i Europa.

I forvejen har både Volvo og General Motors fabrikker i Kina, som udelukkende fremstiller biler til det amerikanske marked.