Milliardær vil sende rumturister rundt om månen næste år

Elon Musks SpaceX vil sende to turister på en tur rundt om månen næste år. Det vil være stort for rumturismen.

SpaceX er et privat selskab ejet af den excentriske milliardær Elon Musk, der er bedst kendt for sit ejerskab af elbilsproducenten Tesla.

- Vi er glade for at kunne annoncere, at SpaceX er blevet kontaktet af to privatpersoner for at flyve dem på en tur rundt om månen næste år.

- De har allerede betalt en betydelig sum penge for at lave en månemission, skriver SpaceX på sin hjemmeside.

Allerede i år vil de to personer skulle trænes og testes.

En tur rundt om månen vil være det længste, et menneske har været ude i rummet i 45 år, skriver SpaceX.