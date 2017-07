Militærfly fra USA's marinekorps er styrtet ned: 16 er dræbt

Chefen for det lokale nødberedskab, Fred Randle, oplyser til CNN, at 16 personer er omkommet.

Et amerikansk transportfly er sent mandag eftermiddag lokal tid styrtet ned i Leflore County i sydstaten Mississippi.

Alle var om bord på militærflyet, og der er ikke fundet overlevende fra styrtet, tilføjer han.

Ricky Banks, sherif i Leflore County, oplyste tidligere til nyhedsbureauet AP, at 12 personer var fundet omkommet, samt at en redningshelikopter leder efter andre personer omkring nedstyrtningsstedet.

Flyet af typen KC-130 styrtede ned på en majsmark cirka 135 kilometer nord for delstatens hovedstad, Jackson, i et tyndt befolket område.

Ifølge lederen af det lokale brandvæsen brød flyet i brand ved mødet med jorden.

- Vi blev tvunget på afstand af adskillige voldsomme eksplosioner, siger han.

Flyet, som tilhørte marinekorpset, blev ifølge AP brugt til lufttankning af andre militærfly.

En talsmand for marinekorpset bekræfter, at et KC-130-fly har været ude for en "ulykke", men oplyser ikke andet. Dermed er det ikke bekræftet fra militærets side, at der var 16 personer om bord.

Luftfoto taget af en lokal tv-station viser resterne af flyskroget brænde kraftigt. En sort røgfane kan ses i flere kilometers afstand i det flade landskab.

- Det brænder mere nu, end det gjorde i eftermiddags, siger Andy Jones, der ejer et landbrug i nærheden og overværede ulykken.

- Man kiggede op og så et fly, der hvirvlede rundt. Det kom ind i et spin på vej ned, siger han til AP.

Flyet styrtede ned bag en gruppe træer med så voldsom en kraft, at det næsten blev mast fladt.

- Kornet er omkring hoftehøjde, og det var ikke meget (af flyet, red.), der ragede op, siger han.

Da han og andre tililende kom frem til stedet, brændte vraget så voldsomt, at de ikke kunne nærme sig det. Ifølge Andy Jones er der fundet omkomne så langt væk som næsten to kilometer fra nedstyrtningsstedet.

Årsagen til ulykken kendes ikke, men ifølge Andy Jones kom der røg ud af en af flyets motorer, mens det var i luften.