Militæreksperter: Nordkorea kan ramme USA med nyt missil

Præsident Donald Trump har lovet, at nordkoreanerne aldrig kommer til at råde over et ballistisk missil med et atomsprænghoved, som er amerikanernes største bekymring.

Lektor Jeffrey Lewis, som er ekspert i østasiatiske atomvåbenprogrammer og initiativtager til projektet Arms Control Wonk, skriver på Twitter, at et missil, som det, der blev affyret i nat, kan ramme byen Anchorage i Alaska.

- Det er et ICBM (interkontinentalt ballistisk missil, red.), skriver Jeffery Lewis.

Han uddyber, at missilet potentielt kan ramme Alaska. Men det kan ikke nå helt til San Francisco på den amerikanske vestkyst.

Nordkoreas testmissil fløj i en højde på over 2500 kilometer. Det var ifølge Japans forsvarsministerium i luften i over 40 minutter.

Missilet landede ud for Japan. De fortsatte missiltest fra Nordkorea bekymrer landets premierminister.

- Denne missilaffyring viser med tydelighed, at truslen er vokset, siger Shinzo Abe.

David Wright fra Foreningen af Bekymrede Forskere skriver på foreningens blog, at missilet, hvis de oplyste data holder, kan have en rækkevidde på omkring 6700 kilometer.

- Den rækkevidde vil ikke være nok til at nå de 48 sydligere stater eller Hawaii. Men den er tilstrækkelig til at nå Alaska, skriver Wright.