Militæranalytiker: Idlib-provinsen bliver det nye Aleppo

Efter at have overtaget kontrollen med Aleppo vil Bashar al-Assad formentligt rette sit fokus mod Idlib.

Men det kan vise sig, at det netop er Idlib, præsidents Bashar al-Assads styrker vil forsøge at indtage efter tilbageerobringen af Aleppo.

Det vurderer Johannes Riber Nordby, militæranalytiker fra Forsvarsakademiets Institut for Strategi.

- Hvis præsident Bashar al-Assad lader en enklave af oprørere ligge til evig tid, vil det være en torn i øjet på ham, siger militæranalytikeren.

- Hans største udfordring er, om han har soldater nok til at kunne gøre det, fordi han har mistet så store dele af sin hær i konflikten, siger han.

Oprørernes tilbagetrækning fra Aleppo markerer den største sejr for præsident Bashar al-Assads styrker i den næsten seks år lange borgerkrig.

Rusland og Iran, som har været Assads allierede i erobringen af Aleppo, har været afgørende for, at Syriens præsident har taget kontrollen over det meste af Aleppo.

- Assad er en mand, der vil have så meget som muligt, men der er også nogle fysiske begrænsninger for, hvor længe han kan blive ved. Russerne er ikke interesseret i at være i Syrien for evigt, siger Johannes Nordby Riber.

Evakueringen af Aleppo begyndte i sidste uge. Under den ugelange evakuering er 34.000 mennesker blevet transporteret ud af Aleppo, oplyser Den Internationale Røde Kors Komité, som har hjulpet med evakueringer.

De seneste dage er evakueringerne dog blevet hæmmet af kulde og sne, som har ramt områderne omkring Aleppo og Idlib.