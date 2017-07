Militær talsmand kalder Amnesty-rapport uansvarlig

Den amerikanskledede koalition, som bekæmper Islamisk Stat i Mosul, siger, at en ny rapport fra Amnesty International om kampene i byen, er uansvarlig. Den amerikanske oberst Joe Scrocca, som er talsmand for koalitionen, siger til AP, at "krig er ikke behagelig, og det ville være tåbeligt at foregive, at den burde være det. "

Foto: Reuters/Goran Tomasevic