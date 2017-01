Militær talsmand: Senegals hær går ind i Gambia

FN's Sikkerhedsråd støtter enstemmigt et opgør med Gambias afgående præsident.

Talsmanden for Senegals hær, oberst Abdou Ndiaye, skrev beskeden om den militære operation i en sms til Reuters.

- Vi er gået ind i Gambia, siger en talsmand for Senegals hær til Reuters, efter at den afgående gambiske præsident Yahya Jammeh fortsat afviser at gå af.

Kort forinden havde FN's Sikkerhedsråd i New York enstemmigt vedtaget at støtte Det Vestafrikanske Økonomiske Fællesskab (ECOWAS) i et opgør med Gambias afgående præsident.

Samtlige 15 lande i Sikkerhedsrådet støttede resolutionen.

Adama Barrow, som sidste år blev valgt til Gambias præsident, blev torsdag taget i ed som sit lands nye præsident på den gambiske ambassade i nabolandet Senegal.

Barrow blev indsat i sit embede syv dage efter, at han søgte tilflugt i Dakar.

En stor ceremoni, som var planlagt på et stadion i Gambia, måtte opgives, fordi den afgående præsident nægter at trække sig.

- Dette er en dag, som ingen gambier nogensinde vil glemme i deres levetid, siger Barrow i en tale, som han holdt umiddelbart efter at være blevet indsat i sit embede.

Barrow opfordrede indtrængende alle soldater til at blive på deres kaserner.

- De, som ikke gør, vil blive behandlet som oprørere, siger han.

Yahya Jammeh har i et interview med BBC sagt, at han er klar til at lede det vestafrikanske land "i en milliard år - om Gud vil".

Han har siddet på magten siden et kup i 1994. I dag sidder han meget isoleret i en region, der kræver hans afgang efter præsidentvalget.

Fristen for præsidenten til at træde tilbage fra sin post udløb ved midnat natten til torsdag.

Stemningen i Gambia har været spændt siden præsidentvalget i december. Her tabte præsident Jammeh til erhvervsmanden Barrow.

Det skulle have ført til et magtskifte 19. januar.

Nigeria har tidligere sendt styrker til Gambias grænse.