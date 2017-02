Mike Pence lover at Donald Trump vil stå sammen med Europa

Han understreger, at mange "mangler at kunne fremvise en klar og troværdig linje" med at opfylde forpligtelserne, fastslår Pence.

- Manglende betalinger undergraver selve fundamentet for alliancen, advarer Pence med henvisning til Natos bestemmelser om, at medlemmerne skal bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvar.

Pence betoner, at Rusland må leve op til Minsk-aftalen og nedtrappe volden i det østlige Ukraine.

- Vær sikker på, at USA vil blive ved med at holde Rusland fast på indgåede aftaler, selv om vi vil forsøger at udvikle et nyt forhold, som I ved, at præsident Trump tror på, siger Pence.

Forbundskansler Angela Merkel advarer på sikkerhedskonferencen lande mod at gå alene. Hun siger, at den eneste måde, hvorpå globale problemer kan løses, er ved at arbejde sammen.

- I et år, hvor vi ser udfordringer, som vi aldrig havde forestillet os, kan vi enten arbejde sammen eller trække os ind i os selv. Jeg håber, at vi kan finde en fælles linje, siger den tyske regeringsleder.

Præsident Trump har for nylig hyldet Storbritanniens beslutning om at forlade EU, og han har kaldt Nato "forældet".

Samtidig har han talt meget varmt om Ruslands præsident, Vladimir Putin, hvilket har skabt bekymring i Europa.

Tysklands udenrigsminister, Ursula von der Leyden, har i München fremsat flere advarsler til amerikanerne om den tone, der blevet anlagt omkring Nato og EU.

- Vore amerikanske venner ved meget vel, at Jeres toneleje om Europa og Nato direkte påvirker det sammenhold, vi har på på vort kontinent, siger hun.