Microsoft udfordrer Sony med sin nye Xbox One X

Ifølge Xbox-teamleder Phil Spencer vil den nye konsol ramme butikkerne rundt om i verden 7. november.

Spencer præsenterede den længe ventede Xbox One X, der i udviklingsfasen gik under navnet Scorpio, ved et Microsoft-arrangement forud for den officielle åbning af den store spilmesse Electronic Entertainment Expo i Los Angeles.

Målrettet de mange spilglade mennesker viste Microsoft også 42 kommende spil, hvor 22 af titlerne er skræddersyet eksklusivt til Xbox One-konsoller.

Sony PlayStation 4 har domineret markedet, når det kommer til den nyeste generation af konsoller. Hver gang der bliver solgt én Xbox One, bliver der solgt to PlayStations, viser tal fra branchen.

PS4-konsoller har fra begyndelsen kunnet skabe en virtuel virkelighed, og Sony sælger hovedudstyr til netop disse oplevelser.

PlayStation er således blevet den drivende kraft for indtjening og fortjeneste hos den Japan-baserede underholdningsgigant Sony.

- Vi sælger alle dem, vi overhovedet kan nå at producere, siger direktør for Sony Interactive Entertainment Shawn Layden om PS4-konsoller.

PS4 og Xbox One dominerer markedet og klarer sig væsentligt bedre end deres konkurrenter. Dog har Nintendo ifølge analytiker Mat Piscatella fået et comeback med sin nylige lancering af spilkonsollen Switch.

Det har været svært for japanske Nintendo at følge op på den succes, som spilkonsollen Wii opnåede, da den udkom for ti år siden.

Efterfølgeren, Wii U, slog aldrig rigtigt an og har måttet se sig overhalet af både Playstation 4 og Xbox.

Men med sit nyeste våben i kampen om verdens spilelskere er Nintendo tilbage på det rette spor, mener Mat Piscatella.

Konsollen Switchs mest markante egenskab er, at den både kan bruges hjemme og tages med på farten.