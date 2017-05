Microsoft råber regeringer op verden over efter hackerangreb

Computergiganten Microsoft advarer søndag regeringer verden over mod at opbevare følsomt materiale på computeren. Det sker i kølvandet af det hackerangreb lørdag, som er blevet kaldt det mest omfattende nogensinde.

- Regeringer verden over må betragte og se dette som et wake up-call, skriver Brad Smith, en af topcheferne hos Microsoft og firmaets chefjurist, på en blog om hackerangrebet.

Han advarer om faren ved, at materiale udarbejdet af regeringer og efterretningstjenester, i dette tilfælde NSA i USA, kan falde i hænderne på de forkerte.

I dette tilfælde har det nuværende angreb ramt flere end 200.000 computere verden over.

- Et lignende scenarie med konventionelle våben vil være, hvis det amerikanske militær fik stjålet nogle af deres Tomahawk-missiler, skriver han.

Computere i hele verden blev hacket fredag via et hul i Microsofts Windows XP styresystem.

Styresystemet var af en ældre karakter, og firmaet gav derfor ikke længere automatisk opdatering på systemet.

Virussen spredte sig hurtigt, da gerningsmændene gjorde brug af en digital kode, der menes at være udviklet af det amerikanske sikkerhedsagentur NSA.

Brad Smith argumenterer for, at regeringer burde følge og indføre regler, der svarer til dem der gælder for fysiske våben.

Formålet med hackerangrebet har været afpresning.

De berørte virksomheder og organisationer er blevet afkrævet et beløb svarende til mellem 300 og 600 dollar for at få adgang til deres computere igen.

Pengene skal angiveligt betales i den digitale valuta bitcoin, der kan benyttes uden om bankerne.

Ofrene er blevet lokket til at åbne tilsyneladende tilforladelige mails, der i virkeligheden har det formål at give afsenderen adgang til computeren.