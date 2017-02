- Det er et signal om, at Silicon Valley frygter, at deres model vil bryde sammen, hvis indvandringspolitikken ændres mere. De ser det som det første skridt, siger Robin Elizabeth Herr, som er ekstern lektor ved SDU og ekspert i amerikansk lovgivning. (Arkivfoto)

Microsoft frygter Trump smadrer deres forretningsmodel

De amerikanske it-virksomheder kæmper for deres forretningsmodel, forklarer ekspert i amerikansk lovgivning.

Store amerikanske virksomheder kæmper en hård kamp for deres forretningsgrundlag, efter at Donald Trump har indført forbud mod at lade borgere fra flere lande rejse ind i USA.

Knap 100 virksomheder har til en domstol indgivet et dokument, en juridisk støtteerklæring, til et søgsmål som allerede er under behandling.

- De kæmper for deres model, siger Robin Elizabeth Herr, som er ekstern lektor ved SDU og ekspert i amerikansk lovgivning.

I et dokument på 53 sider, en såkaldt amicus brief, argumenterer blandt andet Apple og Microsoft for, at det vil skade landets virksomheder, hvis Trump gennemfører dette og i øvrigt viderefører samme linje.

USA er, argumenterer de, afhængig af den fri bevægelighed. Det handler om, at de har adgang til de skarpeste hjerner. Arbejderens oprindelsesland er derimod uden betydning, forklarer Herr om deres argumentation.

- Det er et signal om, at Silicon Valley frygter, at deres model vil bryde sammen, hvis indvandringspolitikken ændres mere. De ser det som det første skridt, siger lektoren.

Hun peger på, at industrien er afhængig af visumordningen H-1B, som giver amerikanske virksomheder mulighed for at rekruttere udlændinge til specialjob.

Det er helt normalt, at der i forbindelse med retssager i USA indleveres adskillige amicus brief-dokumenter til domstolene. Det sker, når en virksomhed direkte påvirkes af en potentiel dom.

- Dommerne har pligt til at følge loven. De kommer med en juridisk argumentation. Men af og til tager de også noget fra en amicus brief. I USA skal dommerne forklare deres dom, siger Robin Elizabeth Herr.

Indrejseforbuddet på 90 dage gælder Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien og Yemen.

En uge efter indførelsen blev forbuddet ophævet af en føderal dommer i Seattle. Det skete efter klager over præsidentens dekret.

Det amerikanske justitsministerium ankede dommerens afgørelse til en appeldomstol.