Mexicos præsident, Enrique Peña Nieto, aflyste næste uges møde med den amerikanske præsident få timer efter, at Donald Trump havde opfordret ham til at aflyse mødet, hvis Mexico ikke betaler for den omstridte mur på grænsen mellem de to lande.

Mexicos præsident aflyser møde med Trump

Mexicos præsident dropper rejse til Washington, efter Trump gentager krav om, at Mexico betaler for grænsemur.

Mødet, som skulle have været den amerikanske præsidents første møde med lederen af den sydlige nabostat, skulle have fundet sted på tirsdag i Washington.

Mexicos præsident, Enrique Peña Nieto, har aflyst et møde med USA's præsident, Donald Trump.

Aflysningen sker efter en strid om Trumps planlagte mur langs grænsen mellem de to lande.

- Her til morgen har vi meddelt Det Hvide Hus, at jeg ikke deltager i arbejdsmødet, der var planlagt til tirsdag, med POTUS, skriver Peña Nieto på Twitter.

POTUS er en forkortelse for den amerikanske præsident.

- Mexico gentager sin vilje til at samarbejde med USA om at indgå aftaler, der tilgodeser begge nationer, tilføjer den mexicanske præsident.

Aflysningen kommer få timer efter, at Trump på Twitter opfordrede sin mexicanske kollega til at aflyse mødet.

- Hvis Mexico ikke er villig til at betale for den hårdt tiltrængte mur, vil det være bedre at aflyse det kommende møde, skrev Trump.

Onsdag underskrev Trump et dekret, der sætter arbejdet med at planlægge og bygge muren i gang.

Står det til den amerikanske præsident, vil de første byggesten til den fysiske grænsebarriere blive lagt inden for få måneder.

Det fik onsdag aften lokal tid præsident Peña Nieto til at gå på tv og kræve, at Trump udviser respekt for Mexico.

- Jeg beklager og fordømmer USA's beslutning om at fortsætte byggeriet af en mur, som i årevis har splittet os i stedet for at samle os, sagde den mexicanske præsident.

- Jeg har sagt det igen og igen: Mexico vil ikke betale for nogen mur, fastslog han.