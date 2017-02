Mexico giver udtryk for irritation i svær dialog med USA

Hans delegation giver udtryk for, at USA vil hjælpe med at bekæmpe de omstændigheder, som er baggrund for indvandringen.

USA's udenrigsminister, Rex Tillerson, siger under et besøg i Mexico, at USA ser frem til yderligere drøftelser om indvandring fra Mexico.

Men højtstående mexicanske regeringskilder giver udtryk for "bekymring og irritation" over for den amerikanske delegation på grund af præsident Donald Trumps politik.

Tillerson landede i Mexico City onsdag sammen med ministeren for indenrigsministeriets sikkerhedsstyrker, John Kelly.

Mexicos udenrigsminister og indenrigsminister, Luis Videgaray og Miguel Angel Osorio Chong, siger efter møder med amerikanerne, at der blev givet udtryk for skuffelse fra Mexicos side.

Men samtidig blev det understreget, at begge sider fortsætter dialogen om indvandring, handel og sikkerhed, hedder det.

Tillerson siger i Mexico City, at to stærke suveræne lande fra tid til anden vil være uenige.

Videgaray siger, at der blandt mexicanerne er irritation over en politik, der kan skade mexicanerne og den mexicanske industri.

I Washington blev præsident Trump torsdag citeret for, at han var klar over, at de to amerikanske ministres besøg i Mexico ville blive hårdt.

Kelly sagde torsdag, at den amerikanske regering med Donald Trump i spidsen ikke har i sinde at gennemføre masseudvisninger af illegale indvandrere.

Samtidig siger han, at der ikke vil blive anvendt militær magt i operationer mod indvandring.

- Indvandring bør være omgærdet af sikkerhed. Den skal være lovlig, og den må foregå under ordnede forhold, siger han.

Kelly understregede dog tidligere, at tingene kommer til at gå hurtigt:

- Deportationerne kommer til at ske hurtigere, end det har været tilfældet i løbet af det seneste årti, siger John Kelly.