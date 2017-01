Artiklen: Mexico afviser igen at betale for Trumps grænsemur

Mexicos præsident afviser Trumps krav om betaling af mur, men er åben over for at genforhandle handelsaftaler.

Onsdag afviser Mexicos præsident, Enrique Peña Nieto, dog endnu en gang, at Mexico vil betale for en sådan mur.

Et af den kommende amerikanske præsident, Donald Trumps, store løfter under valgkampen var at oprette en mur langs grænsen til Mexico.

Han understreger, at den amerikanske regering også har et ansvar over for migranter, der forsøger at komme til USA.

Enrique Peña Nieto siger, at han gerne vil investere i en styrket grænse, men gentager at Mexico ikke vil betale for en mur.

På et pressemøde onsdag siger Donald Trump, at han snart vil indlede forhandlinger med Mexico om at bygge en mur mod landet for at holde illegale indvandrere ude af USA.

Selv om den mexicanske præsident afviser at betale for Donald Trumps grænsemur, lover han, at hans regering vil gøre sit for at opnå et godt forhold til den kommende amerikanske administration.

Donald Trump har truet med at rive handelsaftaler med Mexico i stykker, hvis ikke de bliver genforhandlet til USA's fordel.

Den mexicanske præsident siger, at han er åben over for at diskutere aftalerne med USA.

- Alle de emner, der definerer vores bilaterale forhold, er på bordet. Det gælder sikkerhed, migration og handel, siger Peña Nieto i en tale til en gruppe diplomater ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Donald Trump overtager præsidentposten 20. januar. Der er endnu ikke sat en dato for, hvornår den amerikanske og mexicanske regering går til forhandlingsbordet.