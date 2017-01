Mexico: Importafgift vil ramme de amerikanske forbrugere

Det vil ramme de amerikanske forbrugere, hvis USA vælger at beskatte importvarer fra Mexico.

Reaktionen kommer, efter at USA's præsident, Donald Trump, har sagt, at han vil finansiere byggeriet af den omstridte mur langs grænsen til Mexico ved at lægge 20 procent afgift på importvarer fra Mexico.

Heller ikke Mexicos økonomiminister, Ildefonso Guajardo Villarreal, tror på, at Trumps finansieringsforslag har gang på jord

- Skatteidéen vil ikke fungere, fordi det bliver de amerikanske forbrugere, der kommer til at betale, siger han ifølge Reuters.

Torsdag oplyste Donald Trumps talsmand, at USA ved at lægge en afgift på 20 procent på importerede varer fra Mexico kan tjene ti milliarder dollar om året og dermed betale for muren.

Ifølge talsmand Sean Spicer ønsker præsidenten, at det bliver en del af en skattereformpakke, som Kongressen overvejer.

Donald Trump skal dog have vedtaget ny lovgivning, inden en så omfattende afgift kan indføres på al import fra Mexico. Det skriver The New York Times.