Mexicanske narkobander tørner sammen i landsby og dræber 14

Samtidig påpeger myndighederne, at dødstallet kan risikere at stige.

De første meldinger fra det relativt isolerede område i delstaten Chihuahua lød på, at så mange som 26 personer havde mistet livet. Det viste sig dog senere, at dette tal også omfattede sårede.

- Der kan være tale om mange flere dræbte, siger talsmand for statsanklageren i Chihuahua Eduardo Esparza.

Han tilføjer, at alle de døde er voksne mænd. Der blev desuden fundet 20 rifler på stedet samt flere granater og granatkastere.

Oscar Alberto Aparicio, der er sikkerhedschef i Chihuahua, fortæller, at sikkerhedsstyrkerne kom under beskydning, da de ankom til den lille by Las Varas, hvor sammenstødet mellem de to narkobander udspillede sig.

- Soldater og politi blev mødt med skud, men de formåede at nedkæmpe angrebet, og kun en enkelt patruljevogn blev ramt, siger han.

Sikkerhedschefen fortæller videre, at skuddene fortsatte, idet soldater og betjente jagtede bandemedlemmer gennem bjergene.

Myndighederne indkaldte en Black Hawk-helikopter for at hjælpe med eftersøgningen i området, der ligger i en region, som er kendt for dens produktion af marihuana og opium.

Felix Gonzalez, en anden talsmand for statsanklageren i Chihuahua, oplyser ifølge lokale medier, at det var medlemmer af banden La Linea, der var stødt sammen med en fraktion af Sinaloa-kartellet.

Siden Mexico satte landets militær ind i krigen mod narkotikahandel i 2006, har en bølge af blodsudgydelser efterladt flere end 200.000 mennesker døde eller savnede.

Alene i maj blev 2186 mennesker dræbt i bandeopgør i landet.