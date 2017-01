De mexicanske myndigheder har offentliggjort dette billede af narkobossen El Chapo, da han torsdag blev ført ud til et fly, der skulle føre ham til USA.

Mexicansk narkobaron nægter sig skyldig i New York

Her er han sigtet i 17 tilfælde. Han risikerer livsvarigt fængsel.

Det var mindre end et døgn efter, at han var blevet fløjet fra Mexico til USA.

Den berygtede mexicanske narkobaron Joaquin Guzman med tilnavnet El Chapo nægter sig skyldig ved en domstol i New York.

Guzman, som det lykkedes at flygte to gange fra mexicanske fængsler under dramatiske omstændigheder, var en af verdens mest eftersøgte narkoforbrydere.

Den amerikanske anklagemyndighed har flere end 40 vidner klar til at blive afhørt i retten.

Guzmans advokater har arbejdet hårdt på at forhindre udleveringen, men den kamp tabte de.

I sommeren 2015 havde han held til at flygte fra det topsikrede Altiplano-fængsel i Mexico via en lang tunnel, der førte op til hans celle. Flugten skete få uger efter USA's krav om udlevering.

Efter et halvt år på fri fod blev Guzman dog anholdt af mexicanske elitesoldater og sat tilbage bag tremmer.

Det var ikke første gang, at Guzman, hvis Sinaloa-kartel har smuglet stoffer til det meste af verden, har været på flugt.

I 2001 lykkedes det ham at flygte fra et fængsel ved at gemme sig i en vogn med vasketøj. Efter 13 år på flugt blev han anholdt i 2014.

Tilnavnet "El Chapo" refererer til hans ringe højde. Han indledte sin karriere ved som barn at sælge slik og appelsiner i sin hjemby i Mexicos nordvestlige bjerge.

Siden blev han leveringsdygtig i cannabis og opium, før han endte som verdens mest eftersøgte narkoboss.

Under Guzmans ledelse ekspanderede hans Sinaloa-kartel aktiviteterne fra Nord- og Latinamerika til Europa og Asien.

På et tidspunkt havde Guzman en formue, der var stor nok til at få ham ind på magasinet Forbes' liste over verdens milliardærer.