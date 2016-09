Mexicansk bande skyder politihelikopter ned og dræber fire

Helikopteren var en del af en aktion, der havde til formål at anholde flere ledere af den kriminelle bande.

- I stedet blev helikopteren skudt ned, skriver guvernør Silvano Aureoles på Twitter.

- I forhold til vores ansvar for at beskytte borgerne vil jeg sige, at staten og føderationen aldrig vil opgive kampen mod kriminalitet.

Guvernøren giver ikke nærmere detaljer om nedskydningen af helikopteren.

Regionen Tierra Caliente og delstaten Michoacán har været særdeles hårdt ramt af narkokriminalitet de seneste år.

I 2015 skød narkokartellet Nueva Generación en militærhelikopter ned med et raketstyr. Dengang døde syv personer.

Michoacáns narkoopgør og høje kriminelle aktivitet har været en torn i øjet på den mexicanske regering i årevis. Og de kriminelle handlinger bliver unådigt besvaret.

I august slog en kommission fast, at politiet i Mexico foretog summariske henrettelser af over 40 personer, som var mistænkt for at være medlemmer af Nueva Generación-kartellet.

Henrettelserne skete ifølge kommissionens konklusioner på en ranch i 2015, hvor det føderale politi lå i baghold og ventede på formodede medlemmer af kartellet.

42 personer blev dræbt.

Drab er en del af hverdagen i Michoacán, hvor 678 mennesker er blevet dræbt i de første syv måneder af 2016, skriver AFP.