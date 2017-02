Mexicaner kaster sig i døden efter tredje udvisning af USA

En 44-årig mexicansk mand kastede sig fra en bro, få øjeblikke efter at han blev sendt tilbage til Mexico.

En mexicansk mand har begået selvmord ved at hoppe ud fra en bro, få øjeblikke efter at han var blevet udvist af USA.

Den mexicanske mand havde i sin hånd en plastikpose med sine få ejendele, da han kastede sig ud fra den 30 meter høje bro, der kan ses fra den amerikanske grænse.

Vidner fortæller ifølge nyhedsbureauet AFP, at Valencia var voldsomt deprimeret, efter at han var blevet sendt tilbage til Mexico for tredje gang.

USA's nye præsident, Donald Trump, lovede som en af sine første gøremål i embedet at bygge en mur langs USA's grænse til Mexico.

Samtidig lovede han at skærpe grænsekontrollen og slå hårdt ned mod papirløse indvandrere i landet.

Den amerikanske administration beordrede så sent som tirsdag nye tiltag mod de godt 11 millioner illegale indvandrere, hvoraf mange nu risikerer at blive udvist.

To direktiver, der er underskrevet af USA's minister for indenlandsk sikkerhed, John Kelly, giver myndighederne videre beføjelser til at udvise papirløse indvandrere.

John Kelly og udenrigsminister Rex Tillerson skal mødes med Mexicos præsident, Enrique Peña Nieto, i næste uge.