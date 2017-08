Meteorolog om Texas-uvejr: Svarer til to års dansk regn

Amerikanske meteorologer forventer, at der i alt kommer til at falde cirka 50 tommer regn - svarende til 127 centimeter - nogle steder i staten.

Den amerikanske delstat Texas bliver i disse dage udsat for en helt uhørt stor mængde regn i kølvandet på stormen Harvey.

Og det er en helt ekstremt mængde, forklarer Jesper Eriksen, der er meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- På et helt år kommer der normalt 712 millimeters regn i Danmark. Så det her (1270 millimeter, red.) svarer jo næsten til to års dansk regnvejr.

- Det er helt ekstremt, lyder det fra meteorologen.

Nedbøren har raset siden torsdag i Texas, hvor storbyen Houston særligt er hårdt ramt. Indtil videre er der målt 64 centimeters regn i Houston, men det tal forventes altså at stige kraftigt i de kommende dage.

- Sådan en tropisk cyklon her lever af varme og fugtighed, og det er der masser af i Den Mexicanske Golf, siger Jesper Eriksen.

Dermed er uvejret også meget anderledes, end hvad vi kender fra Danmark.

- De vejrsystemer, vi har i Danmark, de lever mere af kontraster. Så hvis man sammenligner det med en våd karklud, så er der simpelthen mere vand i karkluden derovre, lyder det fra DMI-meteorologen.

- Og så bevæger den her cyklon sig også ekstremt langsomt. Så det er også dens bane, der er meget uheldig, siger han.

Skulle den endelige nedbørsmængde nå op på de 127 centimeter, vil det være den største mængde regn, Texas nogensinde har registreret.

Byen Dayton, der ligger cirka 60 kilometer nordøst for Houston, er den hårdest ramte by indtil videre. Her er der søndag aften dansk tid målt knap 69 centimeter nedbør.