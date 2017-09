Merkels rival angriber hende på flygtningepolitikken

Tyskland og forbundskansler Angela Merkel burde have sikret en lang bedre koordination af den europæiske indsats under flygtningekrisen i 2015.

- Det ville have været bedre at inkludere vores europæiske naboer, lyder det fra Schulz.

Kansleren forsvarer sin beslutning om ikke at lukke grænserne, da hundredtusinder af flygtninge søgte mod Tyskland i 2015.

- Vi havde en meget dramatisk situation dengang. Der er tidspunkter i en kanslers liv, hvor hun bliver nødt til at tage beslutninger, svarer Merkel igen.

- Vi kunne ikke vende vandkanoner mod dem, siger kansleren og tilføjer, at hvis hun skulle gøre det om, ville hun gøre præcis som i 2015.

- Det vil jeg ikke råde til, svarer Schulz.

Første halvdel af debatten var præget af diskussion om indvandring og integration.

Schulz har også forud for tv-debatten anklaget Merkel for at være ude af trit med befolkningen og angrebet hende på en række områder.

Der var mest på spil for Schulz under den halvanden time lange debat, som et sted mellem 15 og 20 millioner tv-seere menes at have fulgt med i.

I meningsmålingerne ligger han og hans partifæller i SPD langt efter Merkel og hendes kristendemokrater i CDU.

57 procent af de adspurgte vælgere i en måling fra tv-stationen ZDF siger, at de foretrækker Merkel som kansler, mens kun 28 procent vil have Schulz på posten.

Samme måling viser en vælgeropbakning på 22 procent til SPD, hvilket er langt mindre end de 39 procent af vælgerne, der siger, at de vil sætte deres kryds ved Merkels konservative CDU og søsterparti CSU.