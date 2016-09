Merkels parti CDU nedkæmper højreparti i Niedersachsen

Kommunalvalg i Niedersachsen blev en nedtur for AfD efter sidste uges sejr i Mecklenburg-Vorpommern over CDU.

Det højreorienterede AfD, som har været den store overraskelse i tysk politik, opnåede kun 7,8 procent.

Kommunalvalget i Niedersachsen blev fulgt med stor interesse i hele Tyskland. Det bliver set som en prøve på Merkels evne til at regere videre efter sidste uges ydmygende nederlag ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern.

Her havnede CDU på tredjepladsen efter SPD og AfD. Valget i Mecklenburg-Vorpommern blev tolket som et stort gennembrud for AfD, der har modstand mod EU og indvandring som mærkesager.

Merkel har været udsat for hård kritik af, at hun sidste år tillod over en million flygtninge og migranter at komme til Tyskland.

Ved sidste kommunalvalg i Niedersachsen i 2011 fik CDU 37 procent af stemmerne. Hovedstaden i Niedersachsen er Hannover.