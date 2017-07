Merkel vil øge den tyske regerings investeringer yderligere

Kansleren afviser samtidig kritik fra hendes udfordrer, lederen af socialdemokratiske SPD, Martin Schulz.

Den tidligere formand for EU-Parlamentet anklagede søndag Merkel for at have forsømt landets infrastruktur.

- Vi kan ikke bruge de penge, som vi ikke har, sagde Merkel i interviewet med ARD.

Kansleren sagde, at forbundsregeringen allerede har lagt ekstra penge til side til flere investeringer i veje, digitalisering og uddannelse i de halvårlige budgetplaner.

- Vi har stadig en masse at gøre i denne her henseende, tilføjede hun.

Interviewet kredsede ikke kun om finanser og investeringer. Merkel kom også ind på det nyligt afholdte G20-møde i Hamburg, hvor der var voldelige demonstrationer og hundredvis af betjente blev såret.

Forbundskansleren pointerede, at hun stod ved sin beslutning om at holde topmødet i Hamburg, der er landets næststørste by efter hovedstaden, Berlin.

- De ting, der skete, var uacceptable. Jeg unddrager ikke mit ansvar, sagde Merkel ifølge nyhedsbureauet AFP.

Merkel blev blandt andet kritiseret for at have valgt Hamburg som værtsby til G20-mødet, hvor lederne af de 19 rigeste nationer på kloden plus EU var med.

- Forbundsregeringen var vært. Det var klart, at det blev nødt til at finde sted i en stor by, lød det blandt andet.

Når man så bort fra de voldelige demonstrationer og ødelæggelser i byen, sagde Merkel ifølge AFP, at hun var "glad for" resultatet af topmødet.

Sommerinterviewet kommer kun et par måneder inden, at der er valg til Forbundsdagen. Siden 2005 har Merkel regeret landet.