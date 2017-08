Merkel vil øge bevillinger til Nato

- Det, som er blevet sagt undervejs i en valgperiode, kan ikke bare glemmes under en valgkamp, siger Merkel forud for det kommende forbundsdagsvalg.

Tyskland vil øge bevillingerne til Nato, siger forbundskansler Angela Merkel, som afviser oppositionens anklager om, at hun giver efter for pres fra USA.

Kansleren, som talte ved et valgmøde arrangeret af to radiostationer, bliver af socialdemokraterne i SPD beskyldt for at ville opruste.

- Det er en fejl. Merkel vil opruste Tyskland. Det er en forkert måde at gøre det på, siger SPD, der forsøger at gøre det tyske bidrag til Nato-alliancen til et valgtema.

- Det tyske forsvar har brug for godt mandskab og tilfredsstillende udstyr, men vi har ikke brug for et våbenkapløb, siger SPD's leder og kanslerkandidat, Martin Schulz.

Tyskland har lovet at øge sit Nato-bidrag fra de nuværende 1,26 procent af bruttonationalproduktet til 2,0 procent inden 2024.

SPD's er juniorpartner i en stor koalition med Merkels kristelige demokrater - CDU og CSU.

Men socialdemokraterne er væsentligt mere kritisk over for præsident Donald Trumps krav om, at USA's europæiske allierede må bidrage klart mere til den fælles forsvarsalliance.

Selv den siddende udenrigsminister, den tidligere SPD-leder Sigmar Gabriel, er kritisk over for Merkels løfte.

- For mig betyder dette, at Tyskland underkaster sig den amerikanske præsident. Indtil for nylig troede jeg ikke, at dette var muligt, siger Gabriel.

Den tyske valgkamp er gået ind i den afgørende fase. Forbundsvalget finder sted den 24. september. CDU har et solidt forspring i de seneste meningsmålinger.