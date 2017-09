Merkel tager stop for tyrkisk forhandling op på EU-topmøde

Merkel sagde i en valgdebat søndag aften, at hun ikke kan se Tyrkiet som EU-medlem.

Hun sagde samtidig, at hun vil se, "om vi kan afslutte disse medlemskabsforhandlinger".

Merkels talsmand siger, at hendes ord "taler for sig selv".

- I øjeblikket er Tyrkiet overhovedet ikke i en position til at komme med i EU, siger talsmanden, Steffen Seibert, mandag på en regeringskonference i Berlin.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, sagde for en uge siden, at han følger situationen i Tyrkiet "med stor bekymring".

- Tyrkiet tager gigantiske skridt væk fra EU, sagde Juncker ifølge sin talsmand på et ambassadørmøde i Bruxelles.

- Jeg vil gerne have, at det tyrkiske folk indser, at det er den nuværende regering, der gør det umuligt for Tyrkiet at komme med i EU, sagde Juncker.

EU-talsmanden, Margaritis Schinas, siger, at det er op til medlemslandene at beslutte, hvad der skal ske med forhandlingerne med Tyrkiet.

Tyrkiets europaminister, Ömer Celik, mener, at enhver snak om at stoppe forhandlingerne er et angreb på "Europas grundlæggende principper".

- De bygger en Berlin-mur med populismens sten, skriver Celik ifølge Reuters på Twitter.

Han fastslår, at Tyrkiet ufortrødent vil kæmpe videre "som et europæisk land og et europæisk demokrati".

Tyrkiet søgte om medlemskab af EU i 1987. Siden er de blevet overhalet af alle andre på stribe.

De tidligere kommunistiske lande i Øst- og Centraleuropa er blevet medlemmer af EU. Det er Cypern og Malta også.

EU's optagelsesforhandlinger med Tyrkiet startede i 2005.

I november sidste år opfordrede Europa-Parlamentet til at sætte forhandlingerne med Tyrkiet på pause.

Det skyldes de mange anslag mod fundamentale rettigheder og masseafskedigelser, der ifølge parlamentet er rullet ud over Tyrkiet siden kupforsøget sidste år.

Men EU-landenes holdning har hidtil været at holde dialogen åben. Selve optagelsesforhandlingerne har dog længe ikke flyttet sig ud af stedet.