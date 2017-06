Merkel stikker til Trump ved ankomst til Mexico

- Vi lever i en multipolar verden, og vi ønsker i denne verden ikke kun ensidige kontakter, men derimod mangesidede kontakter, siger Merkel efter et møde med Mexicos præsident, Enrique Peña Nieto.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, opfordrer indirekte USA's præsident, Donald Trump, til at opgive sin protektionistiske handelspolitik.

Merkel ankom fredag til Mexico på et to dage langt statsbesøg.

Donald Trump ønsker en genforhandling af Den Nordamerikanske Frihandelsaftale, Nafta.

Republikaneren har også truet med at indføre en særlig told på varer produceret i Mexico og solgt i USA for at beskytte amerikanske virksomheder. Det vil blandt andet ramme bilfabrikanter, blandt andre de tyske VW og BMW, der eksporterer til USA fra fabrikker i Mexico.

Mexico har lagt afstand til Trumps udmeldinger, og Merkel roser landet for klart at bekende sig til frihandel.

- Vi vinder alle i en åben verden. Jeg tror, at vi alle har en interesse i et godt og fornuftigt samarbejde mellem Amerikas Forenede Stater og Mexico, siger hun.

Merkel kritiserede også forsøg på at løse komplekse ting med enkle svar. Det er indtil videre gang på gang gået galt, fastslog hun.

- Og det er derfor, at jeg ikke tror på korte og enkle svar.

Om Mexicos narkokrig med titusindvis af ofre og savnede sagde Merkel, at "demokratiet kan kun leve, hvor menneskerettigheder hersker".

Hun hilste det velkommen, at den mexicanske regering senest har lagt op til en skærpet beskyttelse af mediefolk. Siden nytår er syv journalister blevet dræbt i landet.

Merkel landede i Mexico City efter et besøg i Argentina.

I næste måned er hun vært for et G20-møde i Hamburg, hvor Trumps modstand mod frihandel og hans klimapolitik ventes at blive drøftet.