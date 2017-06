Merkel overvejer Macrons idé om EU-finansminister og budget

Men den tyske forbundskansler, Angela Merkel, lover tirsdag i uformelle rammer at overveje den franske præsidents forslag.

- Vi kan selvfølgelig overveje en fælles finansminister under de rette omstændigheder, siger Merkel ifølge nyhedsbureauet AFP i en tale til erhvervsledere i Berlin.

Den franske præsident gik tidligere på året på valg på løfter om reformer af det europæiske samarbejde, som han er stærk fortaler for.

Han ønsker, at landene i eurozonen skal have eget budget. Den tyske regerings reaktion var i første omgang, at det var urealistisk.

Tonen har tilsyneladende fået en anden lyd, selv om den tyske forbundskansler er temmelig forsigtig i sine udtalelser.

- Vi kunne også overveje et eurobudget, hvis det står klart, at vi faktisk styrker den økonomiske struktur og gør tingene fornuftigt, siger Angela Merkel.

Den tyske regeringsleder understreger også, at hun ikke har opgivet en handelsaftale mellem EU og USA, skriver Reuters fra talen i Berlin.

Der har været forhandlet i årevis om en sådan aftale. Men med præsident Donald Trumps magtovertagelse i USA er udsigten til en frihandelsaftale faldet drastisk.

Trump er udtalt modstander af store handelsaftaler. Han vil forhandle bilateralt, har han sagt.

Forhandlingerne mellem USA og EU gik dog heller ikke let, da Barack Obama var præsident. Modstanden er også betydelig i flere europæiske lande.

- Jeg vil fortsætte med at skubbe på for fremskridt, så vi ikke lægger projektet på is, siger Merkel ifølge nyhedsbureauet AP.

Som vært for det kommende G20-topmøde vil den tyske kansler søge bred støtte til frihandelsaftaler, når lederne mødes i Hamburg i begyndelsen af juli.