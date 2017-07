Merkel og Macron opruster med kampfly, helikopter og kampvogne

Blandt andet vil de to lande samarbejde om cybersikkerhed.

På et pressemøde i Paris har den tyske kansler Angela Merkel og den franske præsident Emmanuel Macron meddelt, at de går sammen på flere forsvarspolitiske områder.

Landene er også enige om at udvikle europæiske kampfly, der skal erstatte eksisterende fly, fremgår det af et dokument ifølge Reuters.

Udviklingen af nye kampfly skal forstærke forsvars- og sikkerhedssituationen, fremgår det af dokumentet, der er lagt frem efter et møde i det fransk-tyske samarbejde torsdag.

I dokumentet fremgår det, at de to lande kommer med en plan for udviklingen af flyene i 2018.

Her forlyder det også, at Frankrig og Tyskland er også blevet enige om at udvikle en ny helikoptermodel, luft-til-jord missiler samt kampvogne og artilleri.

En kontrakt forventes underskrevet inden 2019, skrives der.