Merkel modtager Macron med militærceremoni

Mødet ventes især at handle om forholdet mellem de to lande og om de to lederes planer om at gennemføre reformer i EU.

Merkel sagde forud for besøget, at hun forventer "et stort overlap" med Macron.

De to ledere har mødt hinanden før, nemlig i marts, da Macron rejste til Berlin, mens han var præsidentkandidat. Men mandagens møde er samtidig hans første udlandsrejse, siden han blev taget i ed som præsident søndag.

Det er nærmest en tradition, at en ny fransk præsident foretager sin første udlandsrejse til Tyskland.

En kilde tæt på Macron siger, at den ny præsident allerede har et fint forhold til den tyske forbundskansler.

- Vi er overbevist om, at vi vil finde en måde at skabe fremgang med Tyskland, siger kilden til Reuters.

Kilden tilføjer, at Macron vil forsøge at overbevise Merkel om, at hun skal støtte hans "protektionistiske" dagsorden i Europa. Det indebærer blandt andet en regel om at købe europæisk´.

Den nye franske præsident vil endvidere vise mere solidaritet med Tyskland i spørgsmålet om modtagelse af flygtninge og migranter.

Nogle tyske medier har allerede fundet et navn, "Merkron", for alliancen mellem den nye franske præsident og den tyske forbundskansler.