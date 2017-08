Merkel forsvarer sin flygtningepolitik i valgkampen

I et tv-transmitteret vælgermøde søndag lyder det fra kansleren, at hun ikke fortryder beslutningen om at åbne grænserne for flygtninge for to år siden.

- Jeg mener stadig, at min beslutning var rigtig, siger Merkel i udsendelsen.

I udsendelsen blev kansleren spurgt til, om hun ville have gjort noget anderledes, hvis hun stod i samme situation i dag som for to år siden.

Det afviser Merkel og tilføjer, at hendes regering har taget adskillige skridt, der sikrer, at flygtningekrisen ikke vil kunne gentages.

Siden 2015 er næsten en million flygtninge kommet til Tyskland, hvilket har udløst skarp kritik af kansleren, og hendes åbne tilgang til flygtningene.

En af Merkels kritikere på flygtningepolitikken er dog blødt op i et interview søndag.

I et interview med den tyske kanal ARD, siger Horst Seehofer, der leder det kristentdemokratiske CSU, og er minister i den tyske delstat Bayern, at han ikke længere går ind for et loft for flygtninge.

Tidligere har han krævet et loft på 200.000 flygtninge per år, men det krav har han ændret.

- Situationen er ændret, Berlin har forandret sig.

- Vi har nu betydeligt mindre indvandring, end tidligere da jeg kom med de kommentarer, siger Horst Seehofer.

Han blev spurgt på tv-kanalen, om hans parti vil gå i koalition med Merkel, hvis ikke hun giver ham et loft over antallet af flygtninge.

Et krav som Seehofer altså bakker væk fra. Dermed ser det ud til, at der er en sten mindre på vejen for Merkel, såfremt hun vinder det tyske valg.

Der er valg til den tyske Forbundsdag 24. september.