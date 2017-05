Merkel efter uenighed på G7-topmøde: Tilliden svinder ind

Selv om Tyskland og Europa skal bestræbe sig på at fastholde gode forhold til både briterne og amerikanerne, er "vi nødt til at kæmpe for vores egen skæbne", sagde Merkel på et vælgermøde i München.

- Den tid, hvor vi kunne stole på hinanden fuldstændigt, er på vej ud. Det har jeg oplevet de seneste dage.

- Vi europæere er i sandhed nødt til at tage vores skæbne i egne hænder, tilføjede kansleren.

G7-topmødet sluttede med en noget usædvanlig sluterklæring. For USA, der var repræsenteret af præsident Donald Trump for første gang, nægtede at tilslutte sig klimaaftalen fra Paris.

De drøftelser, der altså ikke kunne skabe enighed, var "meget svære - for ikke at sige meget utilfredsstillende", lød det lørdag fra Merkel.

Inden G7-topmødet, der fandt sted i italienske Taormina, var kansleren til Nato-topmøde i Bruxelles.

Også her deltog Trump som en del af præsidentens første udlandsrejse. Han indledte mødet med endnu engang at kritisere de andre medlemmer for ikke at bruge nok penge på forsvaret.