Merkel drøfter Ukraine med Putin under fire øjne ved G20

Borgerkrigen i Syrien, især den humanitære katastrofe for indbyggerne i Aleppo, samt situationen i det østlige Ukraine var hovedtemaerne under mødet.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, talte sent søndag sammen i næsten to timer i kulisserne af G20-mødet i Hangzhou i Kina.

Det oplyser Steffen Seifert, den tyske regerings talsmand, ifølge nyhedsbureauet dpa.

Merkel og Putin drøftede "meget konkret", hvordan de kan videreføre tiltag, som blev besluttet i Minsk sidste år med henblik på at finde en fredelig løsning på konflikten i Øst-Ukraine. Talsmanden uddyber ikke, hvad de to kom ind på.

De stridende parter i konflikten, prorussiske oprørere og Ukraines regering, blev i februar 2015 i Minsk enige om en våbenhvile.

Men mange punkter i fredsplanen er endnu ikke blevet ført ud i livet, og fra flere sider frygtes det, at den væbnede konflikt kan blusse op igen.

Mødet i Kina er det første mellem Putin og Merkel i flere måneder.

Ruslands forhold til blandt andet Tyskland har været anstrengt efter annekteringen af Krim-halvøen i 2014.

- Jeg er glad for, at vi har en mulighed for at have den drøftelse, sagde Merkel inden mødet ifølge nyhedsbureauet Tass.

- Det er godt, at vi nu for eksempel kan tale om Ukraine under et bilateralt møde, tilføjede hun.

Officielt blev den første dag af G20-mødet rundet af med en koncert, men bagefter var der adskillige uformelle møder mellem statsledere ifølge de internationale nyhedsbureauer.

Ifølge Tass holder pressekorpset især øje med delegationerne fra Rusland og USA.

Putin og USA's præsident, Barack Obama, mødtes senest ansigt til ansigt under klimakonferencen i Paris i december i fjor.

Men nu er der lagt op til en nyt møde. En kilde i den russiske delegation siger til Tass, at Obama har bedt Putin om et separat møde. I forvejen har de to landes udenrigsministre allerede talt sammen på tomandshånd under G20-mødet.