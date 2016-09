Merkel diagnosticerer EU i kritisk tilstand før slotsmøde

- Vi er i en kritisk situation, siger den tyske forbundskansler, Angela Merkel.

Hendes vision for et nyt Europa, hvor borgerne igen kan tro på projektet, begynder med højere sikkerhed, bekæmpelse af terror og flere job.

- Beskeden fra Bratislava skal være, at vi ønsker at arbejde sammen, og at vi ønsker at løse de problemer, der findes i Europa, siger Merkel.

Det er også budskabet fra en af værterne. Slovakiets vicepremierminister, Miroslav Lajcák, håber, at man på mødet fredag - det første uden Storbritannien - kan tegne de første streger til en skitse for et nyt EU.

- Vi vil pege på nogle emner, og vi kan forhåbentlig til marts næste år tilbyde en union, der er mere attraktiv for det europæiske folk, siger Lajcák.

Han forventer, at mødet i Bratislava vil indlede en proces, som forhåbentlig kan afsluttes på et topmøde i Rom næste år. Det bliver 60-året for Romtraktaten, som er grundstenen i fællesskabet.

- Vi taber støtte fra vore europæiske borgere. Anti-europæere og populistiske partier tager styringen, og det er en udvikling, der skal stoppes. EU er et unikt, fantastisk og positivt projekt.

- Man tager det gode for givet. Folk er vant til at kritisere unionen. Derfor har vi brug for denne refleksion, og det er en unik chance her i Bratislava, siger Lajcák.