Merkel dæmper forventninger til hurtig brexit-afgørelse

EU-landene vil lytte opmærksomt efter, når May tirsdag løfter sløret for Storbritanniens ønsker til brexit.

Men Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, dæmper forventningerne til, at der kommer til at foreligge en hurtig afgørelse om det såkaldte brexit.

Hun tilføjer, at Storbritannien må fremlægge sine ønsker, og så må EU reagere på det.

- Vi har at gøre med den type beslutninger, som Storbritannien bedst selv kan tage, siger Merkel.

Flere britiske medier skrev søndag, at den britiske premierminister, Theresa May, i sin tale tirsdag ventes at give meddelelse om "et hårdt brexit".

Det indebærer blandt andet tilbagetrækning fra det indre marked for at få et "rent brud" med EU.

- Vi vil naturligvis høre opmærksomt efter, siger Merkel om Mays tale, som er ventet med spænding fra flere sider.

Ifølge forlydender i de britiske medier er May klar til at forlade det indre marked for at genvinde kontrollen over Storbritanniens grænser.

Rygterne om Mays "hårde brexit" fik søndag pundet til at dykke markant og nå det laveste niveau i 32 år, hvis man ser bort fra en kraftig kursnedgang i oktober.

Når briterne er kommet med en formel udmelding, har Storbritannien og EU to år til at forhandle betingelserne for skilsmissen på plads.