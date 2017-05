Merkel: Måske kan Tyskland tage ved lære af Frankrig

Hun tilføjer, at valget af den nye franske leder er en mulighed for at tilføre EU ny dynamik.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, siger før et møde med den nye franske præsident, Emmanuel Macron, at hun går ind til drøftelserne med et åbent sind og måske kan tage ved lære af franskmændene.

- Tysklands fremtid ligger i Europa. Tyskland vil kun kunne klare sig godt på langt sigt, hvis det går Europa godt, siger Merkel.

Hun har tidligere udtalt, at Macron "giver håb til millioner af franskmænd samt mennesker i Tyskland og resten af Europa".

Den tyske kansler siger også, at hun er den sidste til at fortælle franskmændene, hvad de skal eller ikke skal. Hun sagde dog tidligere, at tyskerne vil støtte franskmændene i deres bestræbelser på at skabe forandring.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe Frankrig og for sammen med dem at udstikke kursen for Europa, sagde Merkel i en tale om EU lørdag.

Macron, der står i spidsen for partiet La Republique en Marche, fik to ud af tre stemmer ved præsidentvalget.

Samarbejdet mellem Frankrig og Tyskland har traditionelt været centralt i EU, og de to store landes vilje til at arbejde sammen har været en drivende kraft for EU's udvikling.

Både franske og tyske diplomater har beskrevet forholdet mellem Frankrig og Tyskland som et "historisk skæbnefællesskab":

De to lande har været to poler i EU, hvor det netop er dybe forskelle i traditioner og mentalitet samt kompromisvilje, der har befordret deres status som "EU's motor".