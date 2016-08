Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, har givet sommerinterviews til tysk tv og opfordrer blandt andet til, at borgere af tyrkisk afstamning bidrager til at udvikle det tyske samfund i stedet for at slæbe konflikter fra Tyrkiet med til Tyskland.

Merkel: Hold konflikten i Tyrkiet ude af Tyskland

- Det handler først og fremmest om ikke at bringe konflikter, der er nu i Tyrkiet, til Tyskland, siger hun.

- I stedet bør dem, der har boet her i årevis og måske også har tysk statsborgerskab, tage del i udviklingen af vort land. Hvis de vil det, skal de være velkomne til det, siger hun.

Forbundskansleren var forleden ude i samme ærinde i et interview, som hun siden er blevet kritiseret for.

- Vi forventer, at dem med tyrkisk baggrund, der har boet i Tyskland i lang tid, udvikler en høj grad af loyalitet over for vort land, sagde hun tirsdag i interviewet med avisen Passauer Neue Presse.

Interviewet med ZDF er et såkaldt sommerinterview, og hun har givet et tilsvarende til en anden tv-station, nemlig ARD.

Her taler hun også om borgere med tyrkiske rødder.

Hun siger, at hun også er deres forbundskansler, men at hun ikke kan tvinge dem til at forpligte sig til at medvirke til udviklingen i Tyskland, citerer Hamburger Abendblatt på sin netavis Merkel for at sige.

Efter det mislykkede kupforsøg i Tyrkiet 15. juli har de tyrkiske myndigheder ført kampagne mod den muslimske præst Fethullah Gülen, som ifølge Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, stod bag kupforsøget sammen med sine tilhængere og bevægelse.

I flere lande i Europa har striden mellem Erdogan og Gülen også fået sindene i kog blandt indbyggere af tyrkisk oprindelse.