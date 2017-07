Merkel: Alle må være beredt til kompromis på topmøde

Den tyske forbundskansler Angela Merkel siger, at meget er på spil ved G20-topmødet i Hamburg, da millioner af mennesker verden over håber på, at mødet vil bidrage til løsninger af verdens problemer.

Som vært for topmødet holdt Merkel fredag eftermiddag en velkomsttale, hvori hun fastslår, at hun er overbevist om, at alle vil gøre deres bedste for at opnå gode resultater ved drøftelserne i den tyske storby fredag og lørdag.

Topmødets hovedtemaer er klimaforandring og multilateral handel samt bekæmpelse af terrorisme. De to første emner er blevet vanskeligere at håndtere, efter at præsident Donald Trump har meldt ud, at USA's interesser kommer før noget andet.

- Vi kender alle de store globale udfordringer, og vi ved, at vi er i tidsnød, siger Merkel.

- Derfor kan løsninger kun findes, hvis vi er parate til at indgå kompromisser - og uden at gøre så meget vold på os selv, at vi mister vores form. Vi kan selvfølgelig også beskrive vores uenigheder.

Merkel nævnte i sin velkomsttale, at G20-landene repræsenterer to tredjedele af verdens befolkning, fire femtedele af verdens bruttonationalprodukt og trefjerdedele af verdenshandlen.

Ved åbningssessionen sad Trump side om side med Merkel og den britiske premierminister, Theresa May.

Den tyske forbundskansler og den amerikanske præsident diskuterede ved et møde torsdag sikkerhedspolitiske emner.

Også migranter og kvinders rettigheder er på dagsordenen ved topmødet.

Den tyske kansler sagde forud for mødet til journalister, at den amerikanske præsident ifølge hende står alene ved G20-topmødet med sin beslutning om at trække sig fra klimaaftalen fra Paris.