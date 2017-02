Mens uroen hærger skal Trump tale med Ukraines præsident

Præsidentens kontor oplyser ikke nærmere detaljer om, hvad telefonsamtalen skal handle om.

For en uge siden talte Trump i telefon med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

De to præsidenter drøftede ifølge Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, ikke de aktuelle sanktioner mod Rusland, der blev indført efter Ruslands annektering af den ukrainske halvø Krim.

Kampene i Ukraine foregår i øjeblikket i regionerne Luhansk og Donetsk, der grænser op til Rusland. Og ifølge den amerikanske senator John McCain kan samtalen mellem Putin og Trump have medvirket til konfliktens opblussen.

I et brev til præsident Trump kalder McCain angrebene på ukrainske regeringsstyrker for den første af mange test, som "Rusland og dets stedfortrædere", altså de prorussiske oprørere, vil udsætte Trump for.

- At den nye bølge af angreb begyndte dagen efter, at han talte med dig i telefonen er et klart tegn på, at Vladimir Putin rykker hurtigt for at teste dig som øverstkommanderende, skrev McCain til Trump onsdag.