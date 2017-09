Menneskesmuglere har opdaget en ny rute til Europa

Ruten går fra Tyrkiet over Sortehavet til Rumænien, lyder det fra Den Internationale Organisation for Migration (IOM) ifølge nyhedsbureauet dpa.

En ny rute for flygtninge og migranter er tilsyneladende ved at blive en del af menneskesmugleres tilbud.

Rumænske myndigheder bekræfter, at flere både med migranter sætter kurs mod landet.

Så sent som natten til onsdag måtte den rumænske kystvagt hjælpe flere end 150 migranter i Sortehavet. Der var tale om den femte episode siden august.

Om bord på båden var blandt andre 53 børn, hvoraf mange kom fra Irak. De kom i problemer, da forholdene i vandet ud for Rumæniens østlige kyst blev farlige.

- Der var bølger op til tre meters højde. Disse personer befandt sig i en meget farlig situation og risikerede enten at drukne, eller at båden ville synke, siger Cristian Cicu, talsmand for kystvagten.

Nyhedsbureauet AFP's journalister var til stede i den rumænske havn Midia, da de mange personer ankom. De blev sendt til lægetjek og efterfølgende ført til immigrationskontoret.

Rumænien er medlem af EU, men er ikke en del af Schengen-området, hvor man sædvanligvis kan krydse grænser uden pas.

Landet har ikke modtaget særlig mange migranter gennem de seneste år, hvor mange personer fra særligt Afrika og Mellemøsten typisk har krydset Middelhavet til Grækenland og Italien.

Nu frygter den rumænske regering, at Sortehavet er ved at blive et alternativ til Middelhavet.

Frem til sommeren er kun en håndfuld migranter blevet opdaget på Sortehavet siden 2015, hvor strømmen af flygtninge og migranter tog til i Europa.

Men i august og september er 570 personer blevet opfanget af myndighederne i området.