Menneskesmuglere bag dødstransport for retten i Ungarn

Der blev onsdag indledt en retssag ved en ungarsk domstol mod fire mænd, som er anklaget for drab på 71 flygtninge, der blev fundet kvalt i lastrummet på en lille, uventileret kølebil ved en motorvej i Østrig under flygtningekrisen i EU i 2015.

Myndighederne i Østrig vurderede dengang, at lastbilens køle- og luftsystem ikke virkede. De mange i lastbilen havde derfor kun ilt nok til én eller halvanden time.

- De 71 ofre døde på grund af for lidt plads, hvor de ikke kunne røre sig. Der var mangel på luft, og der var for varmt. De døde kort efter, at de var kommet ind i bilen. Før deres død slog de igen og igen på bilens sider og råbte højt, hedder det i domstolens omtale af sagen.

Østrig bad Ungarn overtage sagen, fordi det viste sig, at de 59 mænd, otte kvinder og fire børn øjensynligt døde, mens de endnu var i Ungarn, før de krydsede grænsen til Østrig.

De tiltalte i sagen er også anklaget for menneskesmugling.

Det østrigske politis fund af de mange døde migranter sendte chokbølger gennem Europa. Landene åbnede i første omgang deres grænser for en strøm af mennesker på flugt fra krig og fattigdom, hovedsageligt fra Mellemøsten.

Samtidig satte politiet i både Østrig og andre steder hårdt ind mod de menneskesmuglere, der stuvede flygtninge og migranter ind i iltfattige lastbiler og tjente penge på krisen.

De tiltalte indgår ifølge anklagerne i et netværk af folk, der tjente millioner af kroner på at smugle migranter og flygtninge over grænser.

Det skete, da mange tusinde mennesker fra Mellemøsten og Afrika i 2015 strømmede op gennem Balkan for at søge asyl og ophold i Nordeuropa. Syv andre er tiltalt for at tilhøre smuglernetværket.

EU har indgået en kontroversiel aftale med Tyrkiet for at holde migranter væk fra Grækenland, der sammen med Italien er hovedindgangen til Europa. Der er sat pigtrådshegn op, og grænser er eftertrykkeligt lukket igen.

Tiltagene har ført til et markant fald i antallet af mennesker, der kommer til Europa.