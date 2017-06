Menneskerettighedsgruppe: Kurdere tilbageholder civile

Menneskerettighedsgruppen Human Rights Watch (HRW) anklager kurdiske myndigheder i det nordlige Irak for at have tilbageholdt tusindvis af irakiske flygtninge, som ville væk fra områder under Islamisk Stats kontrol.

- Civile er blevet tvunget til at vente ved kurdisk kontrollerede vejspærringer i uger og måneder, siger menneskerettighedsgruppen.

- Disse mennesker har levet i årevis med overgreb begået af Islamisk Stat. De har kun haft begrænset vand, mad og medicin.

- De har med livet som indsats forsøgt at komme væk fra IS og nå i sikkerhed, siger Lama Fakih, som leder menneskeretsgruppen i Mellemøsten.

HRW har hovedkvarter i USA.

I udtalelsen beskyldes kurdiske peshmergastyrker ved militærposter i det nordlige Irak for at opholde civile. De er flygtet fra de to IS-kontrollerede byer Hawija og Tal Afar.

- Peshmergakrigere har i et tilfælde holdt flygtninge tilbage i flere måneder. I mange tilfælde har de holdt civile tilbage, uden at der var mad, og uden at de kunne få tiltrængt hjælp. De var tværtimod sårbare over for nye IS-overgreb, siger HRW.

De kurdiske selvstyremyndigheder i det nordlige Irak kalder vejspærringerne nødvendige. De skal forhindre IS-medlemmer i at passere.

Kurderne bekæmper Islamisk Stat både i Irak og i Syrien. Det kurdiske Demokratisk Enhedsparti (PYD) og militsen Folkets Beskyttelsesenhed (YPG) har erklæret områder af det nordlige Syrien for autonome regioner.