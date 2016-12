Menneskelige fejl får skylden for fatalt flystyrt i Colombia

Det var menneskelige fejl, der betød, at flyet løb tør for brændstof og styrtede, viser undersøgelse. 71 døde.

Det var en række menneskelige fejl, der var skyld i, at et passagerfly løb tør for brændstof og styrtede ned i Colombia 28. november.

I flystyrtet blev 71 mennesker dræbt. Mange af de dræbte var spillere fra det brasilianske fodboldhold Chapecoense Real. Seks mennesker overlevede.

I undersøgelsen konkluderes det, at planen for flyvningen, som charterselskabet Lamia var ansvarlig for, ikke levede op til internationale standarder.

Blandt de fejl, der blev begået, var beslutningen om at lade flyet lette fra Santa Cruz i Bolivia uden nok brændstof til at kunne klare turen sikkert til Medellin i Colombia. Dernæst var det en fejl ikke at stoppe undervejs for at tanke op.

Yderligere gav piloten først besked om den nødsituation, flyet befandt sig i, da det var for sent.

Den foreløbige konklusion er baseret på oplysninger fra flyets sorte bokse samt andre beviser.

Myndighederne i Bolivia har inddraget luftfartsselskabet Lamias flyvetilladelse og anholdt selskabets direktør og dennes søn.