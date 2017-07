Melania Trump varmede folkemængde op for præsidenten

I en kort tale sagde Melania Trump, at en hjørnesten i hendes mands præsidentperiode er at garantere den amerikanske befolknings sikkerhed. Hun siger, at hun håber, at alle mennesker på Jorden kan komme til at dele denne sikkerhed.

Hun sagde videre, at hun tidligere på dagen havde haft lejlighed til at besøge et forskningscenter i Warszawa, hvor folk kom for at "observere og eksperimentere og stille spørgsmål og søge efter svar".

Hun sagde, at dette burde inspirere befolkningen - både i USA og i Polen.

Melania Trump, som spiller en fremtrædende rolle under opholdet i Warszawa, fik stående bifald fra folkemængden. Hun sluttede af med at sende en hyldest til den polske befolkning og "deres smukke land".

Mange viftede både med polske og amerikanske flag.

Den tidligere polske præsident Lech Walesa var blandt de særligt inviterede gæster til talen, hvor Trump talte foran monumentet for de over 200.000 polske ofre for Warszawa-opstanden i 1944.

Opstanden var vendt mod den nazistiske besættelse. Trump roste det polske mod gennem historiens mørkeste time og hyldede Polens fremkomst som europæisk magt.