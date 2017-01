En dommer i den amerikanske delstat Maryland giver Melania Trump grønt lys til at køre en injuriesag mod en blogger, der skrev, at hun er tidligere escortpige.

Melania Trump kræver en milliard kroner for escortpigerygte

Melania Trump kræver 150 millioner dollar i erstatning, skriver Politico. Det svarer til over en milliard danske kroner.

- Retten mener, at når de fleste mennesker hører ordene "eksklusiv escort", vil de tænke, at det er en prostitueret. Der findes ikke noget mere nedgørende, end at omtale en kvinde som prostitueret, siger dommer Sharon Burrell.

Melania Trump har også sagsøgt Daily Mail. Men dommer Burrell ville fredag ikke sige, om en sag mod den britiske avis kan føres. Den afgørelse falder senere.

Melania, som er født i Slovenien, er tidligere model. Hun flyttede til USA i 1990'erne, hvor hun mødte Trump i forbindelse med sit modelarbejde.

Hun har tidligere optrådt som nøgenmodel. Det var med det afsæt, at Daily Mail 20. august 2016 skrev en artikel, der handlede om den mulighed, at Melanias fortid kunne skade Donald Trumps chance for at blive præsident.

Avisen besluttede senere at trække historien tilbage. Daily Mail skrev, at den ikke havde haft til hensigt at antyde, at Melania Trump havde arbejdet som escortpige i "sexindustrien".

Også bloggeren Tarpley har trukket beskyldninger om, at Melania Trump arbejdede som prostitueret i New York, tilbage. Han kalder sagen mod ham "uden indhold".

Melania Trump blev gift med den 24 år ældre Donald Trump 8. november 2005. Hun er hans tredje kone.

Sidste sommer bragte avisen New York Post en række nøgenfotos af Melania Trump. Det var billeder, der var taget i 1995, da hun var 25 år.