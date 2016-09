Melania Trump på scenen sammen med sin mand, Donald Trump, under det republikanske partikonvent i juli. Foto: Scanpix/Timothy A. Clary

Melania Trump kræver en milliard for sexbeskyldninger

Et britisk medie og en amerikansk blogger sagsøges for at beskylde Donald Trumps kone for prostitution.

Verden - 02. september 2016 kl. 09:12 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Melania Trump, der er gift med den republikanske præsidentkandidat Donald Trump, sagsøger en britisk avis og en amerikansk blogger for at beskylde hende for at have arbejdet som prostitueret i 1990'erne. Melania Trump kræver, at de skal betale 150 millioner dollar eller knap en milliard kroner i erstatning.

Søgsmålet blev indgivet torsdag ved en domstol i Maryland, og det er rettet mod britiske Daily Mail Online og Webster G. Tarpley, der er forfatteren bag en blog. Den slovensk-fødte Melanie er tidligere model. - De anklagede fremkom med adskillige erklæringer om fru Trump, som er 100 procent falske og utroligt skadende for hendes personlige og professionelle rygte, siger hendes advokat. - De anklagede udspredte deres løgne til millioner af mennesker over hele USA og resten af verden, føjer han til. Melania Trump har tidligere optrådt som nøgenmodel, og det var med det afsæt, at Daily Mail 20. august skrev: "Nøgenbilleder og nogle foruroligende spørgsmål om visa, der ikke vil gå væk: Donald Trumps slovenske kones meget saftige fortid". Avisen besluttede senere at trække historien tilbage. Daily Mail skrev, at det ikke havde haft til hensigt at antyde, at Melania Trump havde arbejdet som escortpige i "sexindustrien". Også bloggeren Tarpley har trukket tidligere beskyldninger om, at hun arbejdede som prostitueret i New York, tilbage.