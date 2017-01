Artiklen: Medlemmer af tysk højrenetværk anholdt for terrorplaner

Højrefløjsleder i Tyskland er en af de anholdte for planer om angreb mod jøder, politi og asylansøgere.

De anholdte mistænkes for at have opmuntret til at begå voldshandlinger mod politifolk, asylansøgere, muslimer og jøder.

Tysk politi tilbageholder to anholdte efter en større aktion mod et højrefløjsnetværk, der kalder sig Reichsbürger.

I alt seks mistænkte menes at være i færd med at danne et højreorienteret terrornetværk, som blandt andet vil angribe indvandrere og religiøse mindretal, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Under onsdagens aktion beslaglagde politiet våben, ammunition og sprængstof.

Der er imidlertid ikke nogen meldinger om, at der var konkrete planer om angreb.

De mistænkte har ifølge tysk politi fået kontakt til hinanden via sociale medier. De har angiveligt langt planer om angreb siden foråret 2016.

Blandt de to, der blev anholdt onsdag, er en 62-årig mand. Han menes at stå bag netværket. Det hører til på den yderste højrefløj.

Netværket samler stadig flere medlemmer og tæller ifølge tyske efterretningstjenester omkring 10.000 medlemmer.

Medlemmer af netværket mistænkes blandt andet for at have skudt og dræbt en politimand og såret tre andre i Georgensgmünd i delstaten Bayern i oktober.