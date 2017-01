Medier: Trump beholder udskældt Comey som chef for FBI

Ifølge The New York Times har James Comey selv informeret sine topfolk om Trumps beslutning.

USA's præsident, Donald Trump, agter at beholde James Comey på posten som chef for det amerikanske forbundspoliti, FBI.

Beslutningen betyder, at Comey kommer til at stå i spidsen for de fortsatte undersøgelser af flere Trump-støtter. De beskyldes for at have tætte forbindelser til Rusland.

Men det betyder også, at den nye præsident slipper for et opslidende forløb med nominering og høringer af en ny kandidat.

James Comey kom i vælten i den amerikanske præsidentvalgkamp, da han blot 11 dage inden valget i november oplyste, at FBI på ny ville granske en række e-mail, som Demokraternes kandidat, Hillary Clinton, havde sendt fra en privat mailkonto, da hun var udenrigsminister.

Først få dage inden amerikanerne skulle vælge, om de foretrak Clinton eller republikaneren Donald Trump som præsident, blev hun renset i sagen.

Det førte til kraftig kritik fra især Demokraterne. Fire dage efter valget gav Clinton direkte Comey skylden for, at hun tabte til Trump, skriver Reuters.

Søndag viste tv-billeder, hvordan Comey hilste på Donald Trump ved en reception i Det Hvide Hus. Men endnu er der ikke meldt noget officielt ud fra Trump eller hans regering.

Comey blev udpeget til FBI-direktør i 2013. Det er en stilling, man normalt bestrider i ti år. Men det er enhver siddende præsidents ret at skille sig af med direktøren.

Under valgkampen kritiserede Trump i kraftige vendinger det amerikanske justitsministerium for ikke at indlede en straffesag mod Clinton for hendes brug af den private e-mail-server.