Medier: Tredje London-bagmand er marokkansk-italiener

Ifølge den unavngivne kilde har manden en marokkansk far og en italiensk mor. Der er ifølge mediernes oplysninger tale om den 22-årige Youssef Zaghba.

Manden forsøgte angiveligt at rejse til Syrien i 2016. Han blev dog stoppet af de italienske myndigheder, skriver Reuters.

Myndighederne i Italien har siden tippet de britiske myndigheder om mandens gøren og laden, melder Corriere della Sera.

Den 22-årige havde ifølge avisen et midlertidigt job på en restaurant i London.

Det britiske politi har ikke kommenteret mediernes oplysninger. Det er dermed ikke bekræftet, at den 22-årige er identisk med den mand, Storbritanniens myndigheder formoder er den tredje gerningsmand.

I alt tre mænd menes at have udført angrebet i London lørdag aften. Alle tre blev dræbt af politiet.

Først kørte de en hvid varevogn ind i mennesker på London Bridge. Herefter stak de tilfældige mennesker ned i et kvarter kendt for sine barer og restauranter.

Mandag aften offentliggjorde politiet i London identiteten på de to andre gerningsmænd. Deres navne er Khuram Shazad Butt og Rachid Redouane.

Butt var 27 år og født i Pakistan, men britisk statsborger. Ifølge meddelelsen var han kendt af britisk politi og MI5, den interne sikkerhedstjeneste.

Men ifølge politiets oplysninger var der ikke noget, der tydede på, at han var i gang med at planlægge et attentat.

Redouane blev født i 1986 og var 30 år. Han havde ifølge politiet hævdet, at han var fra Marokko og Libyen. Politiet kendte ikke til ham på forhånd.

Politiet meddelte samtidig, at "en formel identifikation endnu ikke har fundet sted", men at politiet mener, at det har fat i de rigtige identiteter.

De tre gerningsmænd dræbte syv personer og sårede 48 andre. Af dem er 36 fortsat indlagt på hospitaler, og 18 af dem er i kritisk tilstand.